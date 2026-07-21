Москва21 июлВести.Сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства гибели мужчины, который упал с балкона многоквартирного дома на улице Фомушина в Калуге, сообщает региональный главк СК России.
Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы 21 июля.
По данному факту СУ СК России по Калужской области организована процессуальная проверкаотмечается в публикации
Следователи осмотрели место происшествия и тело 46-летнего мужчины, опросили очевидцев, назначили экспертизу. Проверка продолжается.