Москва24 июлВести.В Кызыле рабочий разбился насмерть, упав с высоты 7 этажа при покраске фасада дома. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва в MAX.
В ведомство сообщение об инциденте поступило в четверг, 23 июля.
По версии следствия, 23 июля в вечернее время во время проведения подрядных работ по покраске фасада многоэтажного дома по Ангарскому бульвару города Кызыла привлеченный к работам местный житель упал с высоты 7 этажаговорится в сообщении
Уточняется, что от травм 46-летний рабочий скончался на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбужденро уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).