Маляр разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа, когда красил фасад в Тыве

Маляр красил фасад многоэтажки и упал с высоты 7 этажа, разбившись насмерть Маляр разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа, когда красил фасад в Тыве

Москва24 июл Вести.В Кызыле рабочий разбился насмерть, упав с высоты 7 этажа при покраске фасада дома. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва в MAX.

В ведомство сообщение об инциденте поступило в четверг, 23 июля.

По версии следствия, 23 июля в вечернее время во время проведения подрядных работ по покраске фасада многоэтажного дома по Ангарскому бульвару города Кызыла привлеченный к работам местный житель упал с высоты 7 этажа говорится в сообщении

Уточняется, что от травм 46-летний рабочий скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбужденро уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).