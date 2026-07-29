В Дагестане возбудили дело по факту гибели туриста, упавшего с обрыва

Возбуждено дело после гибели туриста, сорвавшегося с обрыва в Дагестане В Дагестане возбудили дело по факту гибели туриста, упавшего с обрыва

Москва29 июл Вести.В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении владельца гостевых домов вблизи села Чалда по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшим гибель туриста. Подробности сообщает в MAX СУ СК РФ по республике.

По материалам следствия, в период с 2023 по 2026 год подозреваемый предоставлял в аренду гостевые дома, расположенные вблизи села Чалда Гергебильского района.

При этом территория возле домов, находящихся у края крутого склона, ведущего к обрыву высотой более трех метров, не была оборудована необходимыми ограждениями и освещением, несмотря на потенциальную опасность для отдыхающих уточняется в сообщении

Вечером 27 июля один из проживавших в гостевом доме в Гергебильском районе турист сорвался с обрыва высотой более 3 м. Мужчина скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.