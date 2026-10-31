Две легковушки столкнулись на трассе в Ленобласти, водитель погиб

На трассе А-120 в Ленинградской области произошло смертельное ДТП Две легковушки столкнулись на трассе в Ленобласти, водитель погиб

Москва31 окт Вести.На 72 км трассы А-120 в Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых машин. В результате один человек погиб, один человек пострадал, отметили в ГУ МЧС России по региону в MAX.

Отмечается, что столкнулись Geely Atlas и Volkswagen Tiguan. В результате смертельные травмы получил водитель Geely. Водителя Volkswagen госпитализировали с множественными травмами.

Трасса не перекрыта. На месте работал личный состав 42-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области говорится в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.