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В Ленобласти при столкновении автомобиля с грузовиком погибли три человека

В Ленобласти по факту аварии с тремя погибшими начата проверка В Ленобласти при столкновении автомобиля с грузовиком погибли три человека

Москва25 окт Вести.Петербургская полиция начала проверку по факту смертельной аварии в поселке Сосново Приозерского района в Ленинградской области.

25 октября около 03.30 на 59 км автодороги Ушково - Гравийное водитель 2006 г.р. за рулем автомобиля "Опель" потерял управление и выехал на встречку, наехав на припаркованный на обочине грузовой автомобиль International.

В момент ДТП в автомобиле находились три пассажира, все они скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются сообщает в MAX пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Водитель легковушки госпитализирован с серьезными травмами, он в тяжелом состоянии.