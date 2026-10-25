Москва25 октВести.Петербургская полиция начала проверку по факту смертельной аварии в поселке Сосново Приозерского района в Ленинградской области.
25 октября около 03.30 на 59 км автодороги Ушково - Гравийное водитель 2006 г.р. за рулем автомобиля "Опель" потерял управление и выехал на встречку, наехав на припаркованный на обочине грузовой автомобиль International.
В момент ДТП в автомобиле находились три пассажира, все они скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаютсясообщает в MAX пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Водитель легковушки госпитализирован с серьезными травмами, он в тяжелом состоянии.