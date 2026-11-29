Из-за заноса фуры в Ленобласти погибли 2 человека, выжившие в тяжелом состоянии

Причиной ДТП с погибшими и пострадавшими в Ленобласти стал занос Из-за заноса фуры в Ленобласти погибли 2 человека, выжившие в тяжелом состоянии

Москва29 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на трассе Санкт-Петербург – Ручьи в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Предварительно установлено, что грузовой автомобиль Scania выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Niva и Exeed.

Со слов водителя грузовика, выезд на встречную полосу произошел в результате заноса транспортного средства говорится в публикации ведомства в MAX

Жертвами ДТП стали два человека – водители легковых автомобилей Lada и Exeed. Кроме того, травмы получили пассажиры легковушек, мужчина и женщина. Они находятся в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.