Москва29 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на трассе Санкт-Петербург – Ручьи в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Предварительно установлено, что грузовой автомобиль Scania выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Niva и Exeed.
Со слов водителя грузовика, выезд на встречную полосу произошел в результате заноса транспортного средстваговорится в публикации ведомства в MAX
Жертвами ДТП стали два человека – водители легковых автомобилей Lada и Exeed. Кроме того, травмы получили пассажиры легковушек, мужчина и женщина. Они находятся в тяжелом состоянии.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.