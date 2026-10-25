В Ленобласти при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

В Ленобласти три человека погибли в ДТП с грузовиком В Ленобласти при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Москва25 окт Вести.Смертельное ДТП произошло в Приозерском районе Ленинградской области. Погибли три человека, сообщает в MAX региональный главк МЧС.

В поселке Сосново на ул. Ленинградская у д.117В водитель легкового автомобиля Opel потерял управление и наехал на припаркованный грузовой автомобиль Freightliner.

В результате ДТП погибли 3 пассажира легкового автомобиля. Водитель госпитализирован говорится в мессенджере

На месте аварии работали спасатели АЦ 143 ПЧ ГКУ "Леноблпожспас". Для проведения следственных действий к месту происшествия прибудут сотрудники ГИБДД.