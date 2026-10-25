Трое погибли и один пострадал в ДТП легковушки и грузовика в Ленобласти

В Ленобласти три человека погибли после столкновения Opel с грузовиком Трое погибли и один пострадал в ДТП легковушки и грузовика в Ленобласти

Москва25 окт Вести.В поселке Сосново Ленинградской области произошло ДТП с тремя смертельными случаями. Автомобиль Opel врезался в грузовик, о чем сообщает петербургская полиция.

Трагическое происшествие случилось ночью 25 октября. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в припаркованный грузовик International.

В момент ДТП в автомобиле находились три пассажира, все они скончались на месте происшествия написано в канале полиции

Их личности устанавливаются. Управлявший автомобилем мужчина с травмами госпитализирован в тяжелом состоянии.