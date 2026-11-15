Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Вологде

Три человека погибли при столкновении грузовика, "Газели" и легковушки в Вологде Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Вологде

Москва15 ноя Вести.В Вологде произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и "Газели", в котором погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, трагедия произошла около 19.19 на улице Гиляровского у дома 50к2. Автомобиль Chevrolet Lacetti попытался обогнать "Газель" и столкнулся с ней по касательной, а затем врезался в грузовик Scania, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.

В результате погибли три человека, находившихся в Chevrolet говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.