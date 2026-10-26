Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области

Skoda вылетела на встречку на трассе под Волгоградом: погибли три человека Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области

Москва26 окт Вести.На трассе в Волгоградской области произошло смертельное ДТП: три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась в Камышинском районе на 542 километре федеральной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. 23-летний водитель за рулем Skoda Octavia выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta.

От полученных травм на месте погибли водитель Lada и его пассажиры - 19-летний парень и 42-летняя женщина. Водителя Skoda и его пассажира увезли в медицинское учреждение.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" и его пассажиры - 19-летний молодой человек и 42-летняя женщина - от полученных травм погибли на месте. Водитель автомобиля "Шкода" и его пассажир доставлены в больницу говорится в публикации

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.