В Волгоградской области мужчина и подросток погибли в ДТП с грузовиком

Мужчина и подросток погибли в ДТП под Волгоградом В Волгоградской области мужчина и подросток погибли в ДТП с грузовиком

Москва25 авг Вести.Водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, утром 25 августа на 44-м километре федеральной трассы Волгоград – Каменск-Шахтинск – Луганск 32-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Ситрак".

В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его 13-летний пассажир от полученных травм скончались, 57-летний пассажир автомобиля Ford доставлен в медучреждение сказано в сообщении

По информации региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.