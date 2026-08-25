Москва25 авгВести.Водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки погибли при столкновении с грузовым автомобилем в Волгоградской области, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром 25 августа на 44-м километре федеральной трассы Волгоград – Каменск-Шахтинск – Луганск 32-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Ситрак".
В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его 13-летний пассажир от полученных травм скончались, 57-летний пассажир автомобиля Ford доставлен в медучреждениесказано в сообщении
По информации региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.