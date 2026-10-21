Москва21 октВести.В Краснодарском крае произошло ДТП с двумя смертельными случаями. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли двое, сообщает полиция региона.
Трагедия на дороге случилась на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский ночью 21 октября. Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в ехавший грузовик Volvo.
В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте до приезда скорой помощисказано в публикации полиции
Еще двое пассажиров легковушки были госпитализированы в ЦРБ города Абинска.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.