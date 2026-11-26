Москва26 нояВести.В Краснодарском крае на федеральной автодороге "Кавказ" произошло ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Авария произошла накануне вечером в Успенском районе.
Грузовик Volvo под управлением 62-летнего водителя, который ехал со стороны Армавира, не выдержал дистанцию до движущегося в попутном направлении Volvo. Тот по инерции столкнулся еще с двумя автомобилями Mercedes.
62-летний водитель Volvo скончался на месте до приезда скорой помощиговорится в публикации
Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ДТП со смертельным исходом.