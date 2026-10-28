Мужчина погиб, женщина пострадала при столкновении двух авто на Кубани

Один человек погиб, один пострадал в ДТП в Краснодарском крае Мужчина погиб, женщина пострадала при столкновении двух авто на Кубани

Москва28 окт Вести.Два автомобиля столкнулись в Гулькевичском районе Краснодарского края, водитель одного из них погиб, второго – пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

23-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2107, за рулем которого находилась 45-летняя женщина. В ДТП погиб водитель Lada. Водителя ВАЗ 2107 доставили в больницу с различными травмами написали в пресс-службе

Авария произошла вечером в среду, 28 октября, возле поселка Советский.