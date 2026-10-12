Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Кубани

На Кубани два человека погибли при наезде автомобиля на дерево Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Кубани

Москва12 окт Вести.В Новокубанском районе Краснодарского края два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на федеральной автодороге "Кавказ" недалеко от хутора Федоровский днем в понедельник, 12 октября. 69-летний мужчина за рулем Hyundai Casper ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

От удара погибли сам водитель и пассажир авто.

В результате погибли водитель и его 59-летний пассажир говорится в публикации

Погибшие - родом из соседней республики.