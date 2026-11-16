На Кубани водитель умер за рулем машины, авто врезалось в дерево

На Кубани за рулем машины умер молодой мужчина На Кубани водитель умер за рулем машины, авто врезалось в дерево

Москва16 ноя Вести.В Краснодарском крае за рулем машины скончался мужчина, его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе краевого главка полиции в MAX.

Инцидент произошел днем 16 ноября в Новокубанском районе на автодороге Армавир — Отрадная вблизи хутора Стеблицкого. За рулем находился 39-летний житель Ставропольского края.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи сказано в публикации

По предварительным данным, причиной ДТП стало ухудшение самочувствия во время движения Обстоятельства аварии устанавливаются.