Москва6 нояВести.В Краснодарском крае в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
ДТП с участием автомобилей "ВИС" и Kia Rio произошло в станице Советской Новокубанского района 6 ноября, в пятницу.
В результате столкновения 55-летний местный житель - водитель "ВИС" скончался в больнице, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia, в тяжелом состоянии госпитализированаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются.