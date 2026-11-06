Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух автомобилей на Кубани

Мужчина погиб и женщина пострадала в ДТП на трассе в Краснодарском крае Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух автомобилей на Кубани

Москва6 ноя Вести.В Краснодарском крае в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

ДТП с участием автомобилей "ВИС" и Kia Rio произошло в станице Советской Новокубанского района 6 ноября, в пятницу.

В результате столкновения 55-летний местный житель - водитель "ВИС" скончался в больнице, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia, в тяжелом состоянии госпитализирована говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются.