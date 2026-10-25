Москва25 октВести.При встречном столкновении двух автомобилей в Георгиевском округе Ставропольского края на федеральной дороге "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды" один человек погиб и двое ранены, сообщает Госавтоинспекция региона.
Водитель автомобиля "Веста" не справился с управлением допустил наезд на отбойный брус, расположенный на обочине, после чего автомобиль потеряв управление выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Форд"говорится в сообщении
В результате ДТП водитель "Весты" от полученных травм скончался на месте, водитель "Форда" и его пассажир с травмами госпитализированы в Георгиевскую городскую больницу.
В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.