Москва21 сенВести.В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием автомобилей "Нива" и "Камаз". Один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожное происшествие случилось на полевой дороге в 500 метрах от трассы Ставрополь – Красногвардейское. Оно было зафиксировано утром 21 сентября.
В результате аварии 46-летний водитель "Нивы" погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощинаписано в канале ГАИ
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.