Водитель "Нивы" погиб после попадания под "Камаз" в Ставропольском крае

В Ставрополье "Нива" столкнулась с "Камазом", один человек погиб Водитель "Нивы" погиб после попадания под "Камаз" в Ставропольском крае

Москва21 сен Вести.В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием автомобилей "Нива" и "Камаз". Один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожное происшествие случилось на полевой дороге в 500 метрах от трассы Ставрополь – Красногвардейское. Оно было зафиксировано утром 21 сентября.

В результате аварии 46-летний водитель "Нивы" погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи написано в канале ГАИ

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.