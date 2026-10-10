Два водителя погибли на Ставрополье после лобового столкновения В Ставропольском крае произошло лобовое столкновение, погибли двое

Москва10 окт Вести.На федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае произошло ДТП с двумя смертельными случаями. Об этом стало известно из публикации региональной ГАИ.

Трагедия случилась вечером в субботу на 317 км трассы. Предварительно, водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Там в него врезалась другая грузовая "Газель".

В результате автоаварии оба водителя 60 и 25 лет погибли на месте происшествия сказано в публикации

В настоящее время проводится проверка и установление степени ответственности обоих погибших водителей.