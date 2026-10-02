Обгон на трассе в Ставропольском крае обернулся гибелью двух человек

В ДТП на трассе в Ставропольском крае погибли два и пострадал один человек Обгон на трассе в Ставропольском крае обернулся гибелью двух человек

Москва2 окт Вести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько жизней, случилось в Ставропольском крае, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вечером в пятницу, 2 октября, водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил обгон в разрешенном месте на трассе Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская.

Водитель выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автомобилем Lada говорится в сообщении Госавтоинспекции Ставрополья в MAX

На месте ДТП погибли два человека – 20-летний водитель, совершивший обгон, и 72-летняя пассажирка автомобиля Lada. Они умерли до прибытия медиков скорой помощи.

Кроме того, получил травмы 21-летний пассажир Lada, который ехал на заднем пассажирском месте, пострадавшего доставили в больницу.

Проводится проверка обстоятельства ДТП.