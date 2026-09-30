Москва30 сенВести.Несколько человек погибли и пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области, сообщили в региональном ГУ МВД России.
ДТП случилось на трассе неподалеку от населенного пункта Тарлыковка в Ровенском районе, где столкнулись автомобили Lada Granta и Datsun.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли (данные устанавливаются, находились в разных транспортных средствах)говорится в публикации ведомства в MAX
Кроме того, три человека пострадали и были доставлены в больницу. На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства ДТП.