Москва27 сенВести.В Саратовской области столкнулись "Ока" и ВАЗ-2110, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 27 сентября около села Садовка в Балтайском районе.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины "Ока" - женщина 1963 года рождения погибла. Оба водителя доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.