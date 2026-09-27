Один человек погиб в ДТП в Саратовской области

Пассажирка "Оки" погибла в ДТП в Саратовской области Один человек погиб в ДТП в Саратовской области

Москва27 сен Вести.В Саратовской области столкнулись "Ока" и ВАЗ-2110, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 27 сентября около села Садовка в Балтайском районе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины "Ока" - женщина 1963 года рождения погибла. Оба водителя доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.