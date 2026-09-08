Автомобиль столкнулся с ЛЭП под Саратовом, погибла женщина

Женщина погибла после столкновения автомобиля с ЛЭП под Саратовом Автомобиль столкнулся с ЛЭП под Саратовом, погибла женщина

Москва8 сен Вести.В Саратовской области автомобиль столкнулся с опорой ЛЭП, погиб один человек, организована проверка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла вечером 7 сентября вблизи села Шило-Голицыно. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Lada Kalina наехал на ЛЭП.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, пассажир – женщина 1990 года рождения погибла говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.