Москва10 сенВести.Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Саратове, в результате которой погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
ДТП с участием "Пежо", "Киа", "Шевроле Нивы" и ВАЗ-2110 произошло ночью 10 сентября на Ново-Новоастраханском шоссе.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Киа" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель "ВАЗ 2110" доставлен в медицинское учреждениесказано в сообщении
Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.