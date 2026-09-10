Один человек погиб в массовом ДТП в Саратове

Массовое ДТП произошло в Саратове, погиб один человек Один человек погиб в массовом ДТП в Саратове

Москва10 сен Вести.Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Саратове, в результате которой погиб один человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП с участием "Пежо", "Киа", "Шевроле Нивы" и ВАЗ-2110 произошло ночью 10 сентября на Ново-Новоастраханском шоссе.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Киа" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель "ВАЗ 2110" доставлен в медицинское учреждение сказано в сообщении

Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.