Москва17 авгВести.В Самойловском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее четыре жизни, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Происшествие случилось утром в понедельник, 17 августа.
Водитель мужчина (данные устанавливаются), управляя транспортным средством ВАЗ 2112 допустил съезд с дорогиговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
В результате ДТП погибли четыре человека: водитель-мужчина и три женщины. Личности погибших и обстоятельства инцидента устанавливаются.