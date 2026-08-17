Москва17 авгВести.В Самойловском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее четыре жизни, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Происшествие случилось утром в понедельник, 17 августа.

Водитель мужчина (данные устанавливаются), управляя транспортным средством ВАЗ 2112 допустил съезд с дороги

говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель-мужчина и три женщины. Личности погибших и обстоятельства инцидента устанавливаются.