Москва17 авгВести.Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в селе Полоцком, сообщает прокуратура Саратовской области в MAX.
По данным ведомства, сегодня, 17 августа, ВАЗ-2112 при движении по плотине съехал в пруд. В салоне автомобиля находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых двое детейговорится в публикации
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержанию объекта и прилегающей территории.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.