Машина съехала в пруд в Саратовской области, погибли четыре человека

Четыре человека погибли в утонувшей машине в Саратовской области Машина съехала в пруд в Саратовской области, погибли четыре человека

Москва17 авг Вести.Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в селе Полоцком, сообщает прокуратура Саратовской области в MAX.

По данным ведомства, сегодня, 17 августа, ВАЗ-2112 при движении по плотине съехал в пруд. В салоне автомобиля находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых двое детей говорится в публикации

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержанию объекта и прилегающей территории.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в надзорном ведомстве.