Москва3 июнВести.Следователи организовали проверку после обнаружения тел двух мужчин в салоне легковой машины, утонувшей в пруду в Апанасенковском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Отмечается, что затопленную "Ниву" обнаружили утром 3 июня.

При извлечении автомобиля из водоема в нем обнаружены тела двух мужчин 34 и 43 лет с признаками утопления

сказано в сообщении

Причиной происшествия, по предварительным данным, стало неосторожное управление транспортным средством.