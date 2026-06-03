После обнаружения двух трупов в утонувшей машине в Ставрополье начата проверка

В Ставрополье СК начал проверку после обнаружения двух трупов в утонувшей "Ниве" После обнаружения двух трупов в утонувшей машине в Ставрополье начата проверка

Москва3 июн Вести.Следователи организовали проверку после обнаружения тел двух мужчин в салоне легковой машины, утонувшей в пруду в Апанасенковском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Отмечается, что затопленную "Ниву" обнаружили утром 3 июня.

При извлечении автомобиля из водоема в нем обнаружены тела двух мужчин 34 и 43 лет с признаками утопления сказано в сообщении

Причиной происшествия, по предварительным данным, стало неосторожное управление транспортным средством.