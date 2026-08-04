Москва4 авгВести.Следователи организовали проверку по факту гибели супружеской пары из Кирово-Чепецка, сообщает региональный главк СК России.
Вечером 3 августа 2026 года в реке Вятке в районе деревни Боровица Кировской области обнаружен автомобиль с находящимися в нем телами 48-летнего мужчины и 46-летней женщиныговорится в публикации
Выяснилось, что погибшие были супругами. В ходе доследственной проверки признаков, свидетельствующих о том, что смерть пары носила криминальный характер, не установлено.
Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.