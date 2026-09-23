Грузовик и авто столкнулись под Саратовом, один человек погиб, один пострадал

Водитель авто погиб, его пассажир пострадал в ДТП в Саратовской области Грузовик и авто столкнулись под Саратовом, один человек погиб, один пострадал

Москва23 сен Вести.Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Автоавария произошла вечером 23 сентября вблизи села Тростянка. Предварительно, грузовой автомобиль FAW, под управлением мужчины 1974 г.р., столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 1976 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen погиб, а пассажир-женщина 1976 г.р. доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.