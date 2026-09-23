Москва23 сенВести.Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
Автоавария произошла вечером 23 сентября вблизи села Тростянка. Предварительно, грузовой автомобиль FAW, под управлением мужчины 1974 г.р., столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 1976 г.р.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen погиб, а пассажир-женщина 1976 г.р. доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.