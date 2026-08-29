Водитель легковушки погиб, врезавших в бензовоз на трассе в Саратовской области

Легковушка врезалась в бензовоз в Саратовской области, водитель погиб Водитель легковушки погиб, врезавших в бензовоз на трассе в Саратовской области

Москва29 авг Вести.В Саратовской области легковушка врезалась в бензовоз, стоявший на обочине трассы. В результате водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло днем 29 августа, в субботу, недалеко от села Старый Хопер. За рулем Lada Vesta находился молодой человек 2005 года рождения.

В пути следования допустил наезд на стоящее транспортное средство - полуприцеп в составе автомобиля Man. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lada Vesta погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.