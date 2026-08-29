Москва29 авгВести.В Саратовской области легковушка врезалась в бензовоз, стоявший на обочине трассы. В результате водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло днем 29 августа, в субботу, недалеко от села Старый Хопер. За рулем Lada Vesta находился молодой человек 2005 года рождения.
В пути следования допустил наезд на стоящее транспортное средство - полуприцеп в составе автомобиля Man. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lada Vesta погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.