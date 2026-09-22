Москва22 сенВести.В Рамешковском округе Тверской области автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает управление ГАИ по региону.
Авария произошла утром 22 сентября на 35 километре автодороги Тверь – Устюжна. Легковушка выехала на встречную полосу, где врезалась в машину.
В результате ДТП водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте до приезда СМПнаписано в канале ведомства
Водитель грузовика травмирован.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Ведется установление обстоятельств случившегося.