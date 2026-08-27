Москва27 авгВести.В Дрожжановском районе Республики Татарстан произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Два человека погибло, сообщает республиканская ГАИ.
Инцидент произошел в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и врезался в ехавший автомобиль Cherry.
В результате ДТП водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля Cherry скончался позднее в больниценаписано в канале татарстанской ГАИ
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего.