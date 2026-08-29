Москва29 авгВести.На трассе в Татарстане в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Предварительно, виновником ДТП стал 18-летний водитель отечественной легковушки, смертельные травмы получили он и его несовершеннолетний пассажир. Еще три человека пострадали. Об этом сообщает прокуратура республики.
Авария произошла 29 августа, в субботу, на дороге Казань – Оренбург в Бавлинском районе.
Водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имея права управления транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Spectra. В результате ДТП 18-летний водитель отечественного автомобиля и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда кареты скорой помощиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшие – пассажиры ВАЗ и водитель иномарки. Подробностей об их состоянии и степени полученных ими травм нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.