Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Татарстане

В Татарстане водитель без прав устроил ДТП на трассе, погибли он и его пассажир Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Татарстане

Москва29 авг Вести.На трассе в Татарстане в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Предварительно, виновником ДТП стал 18-летний водитель отечественной легковушки, смертельные травмы получили он и его несовершеннолетний пассажир. Еще три человека пострадали. Об этом сообщает прокуратура республики.

Авария произошла 29 августа, в субботу, на дороге Казань – Оренбург в Бавлинском районе.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имея права управления транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Spectra. В результате ДТП 18-летний водитель отечественного автомобиля и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшие – пассажиры ВАЗ и водитель иномарки. Подробностей об их состоянии и степени полученных ими травм нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.