Водитель и пассажир легковушки погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Водитель и пассажир легковушки погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Москва23 сен Вести.Два человека погибли в дорожной аварии, которая произошла вечером в среду, 23 сентября, на трассе пгт. Афипский - ст. Смоленская в Краснодарском крае, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 72-летний водитель LADA не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие, его машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и его 45-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи говорится в сообщении

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.