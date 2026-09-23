Москва23 сенВести.Два человека погибли в дорожной аварии, которая произошла вечером в среду, 23 сентября, на трассе пгт. Афипский - ст. Смоленская в Краснодарском крае, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Установлено, что 72-летний водитель LADA не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие, его машина перевернулась.
В результате ДТП водитель и его 45-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощиговорится в сообщении
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.