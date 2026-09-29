В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, пострадала девушка-подросток

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Тверской области В ДТП в Тверской области погибли двое взрослых, пострадала девушка-подросток

Москва29 сен Вести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Рамешковском муниципальном округе Тверской области, сообщили в региональном УМВД России.

По данным полиции, вечером во вторник, 29 сентября, на трассе Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна столкнулись автомобили Beelge X70 и Lada Vesta.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta (мужчина 1989 г.р.) от полученных травм скончались на месте говорится в заявлении ведомства в MAX

Кроме того, пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля Beelge X70 .

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.