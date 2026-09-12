Lexus разорвало после столкновения с фурой в Приангарье, погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с фурой в Иркутской области Lexus разорвало после столкновения с фурой в Приангарье, погибли два человека

Москва12 сен Вести.Иномарка и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Иркутской области, погибли два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 12 сентября на 284-м километре трассы "Вилюй" в Братском районе. По данным ГАИ, здесь лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль Iveco с полуприцепом и автомобиль Lexus RX350.

В результате происшествия 42-летний водитель кроссовера и его 43-летний пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. 31-летнему водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь сказано в сообщении

По факту аварии организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.