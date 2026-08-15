Москва15 авгВести.Два человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с большегрузом на 167 км трассы М-10 в Тверской области. Данные приведены в MAX пресс-службой региональной прокуратуры.
Авария произошла днем 15 августа. По предварительным данным, водитель за рулем "Хендай Солярис" потерял управление и выехал на обочину, где стоял большегруз. Произошло столкновение.
Водитель и пассажир погиблиговорится в сообщении
Прокуратура Калининского района контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. К месту ДТП выехала и.о. районного прокурора Анна Мерц.