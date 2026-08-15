В Тверской области легковушка врезалась в фуру, двое погибли

При столкновении фуры и легковушки в Тверской области погибли два человека В Тверской области легковушка врезалась в фуру, двое погибли

Москва15 авг Вести.Два человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с большегрузом на 167 км трассы М-10 в Тверской области. Данные приведены в MAX пресс-службой региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 15 августа. По предварительным данным, водитель за рулем "Хендай Солярис" потерял управление и выехал на обочину, где стоял большегруз. Произошло столкновение.

Водитель и пассажир погибли говорится в сообщении

Прокуратура Калининского района контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. К месту ДТП выехала и.о. районного прокурора Анна Мерц.