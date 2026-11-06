Водитель и пассажир "Газели" погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Два человека погибли в результате ДТП в Свердловской области Водитель и пассажир "Газели" погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Москва6 ноя Вести.В Камышлове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на 116 км федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень Камышловского района на участке проведения дорожных работ. По предварительным данным, водитель "Газель" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом Sitrak.

В результате ДТП водитель и пассажир "Газели" от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал говорится в сообщении

Личность погибшего пассажира устанавливается полицией. По факту ДТП организовано проведение расследования.