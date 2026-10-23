Москва23 октВести.Два человека погибли и один пострадал в ДТП на федеральной трассе "Екатеринбург — Тюмень" в Камышловском районе, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, на указанном участке произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, после чего оба грузовика загорелись. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один пострадалговорится в сообщении
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителей предупреждают, что на данном участке трассы затруднено движение. По факту ДТП назначено проведение проверки.