Два человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом в массовом ДТП есть погибшие Два человека погибли в ДТП с грузовиками и легковушкой под Екатеринбургом

Москва23 окт Вести.Два человека погибли и один пострадал в ДТП на федеральной трассе "Екатеринбург — Тюмень" в Камышловском районе, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, на указанном участке произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, после чего оба грузовика загорелись. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один пострадал говорится в сообщении

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителей предупреждают, что на данном участке трассы затруднено движение. По факту ДТП назначено проведение проверки.