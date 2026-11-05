Москва5 нояВести.Два человека погибли в массовом ДТП на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Четыре транспортных средства столкнулись днем 5 ноября, в четверг.
Участниками ДТП стали водители транспортных средств ВАЗ-21150, большегруз Volvo с полуприцепом, "Газель" и Lada Granta, ехавших во встречном и попутном направлениях. В результате ДТП смертельные травмы получили водитель ВАЗа пятнадцатой модели, 2004 года рождения, и его пассажирка, 2007 года рожденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Предварительно, автомобили столкнулись на участке дороги, где запрещен обгон и выезд на встречную полосу.
На месте работают правоохранители и спасатели. Движение в районе аварии затруднено и организовано в реверсивном порядке.