ГАИ: водитель и пассажир машины погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Два человека погибли при ДТП автомобиля и автобуса в Свердловской области ГАИ: водитель и пассажир машины погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Москва13 окт Вести.В Режевском районе Свердловской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в котором погибли два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 64 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Предварительно установлено, что водитель иномарки по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой. Их личности, а также количество пассажиров в автобусе устанавливаются говорится в сообщении

По факту ДТП назначено проведение расследования.