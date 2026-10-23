Москва23 октВести.В Екатеринбурге произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области.
Трагический инцидент произошел 23 октября. Предварительно, Skoda выехала за пределы своей полосы и врезалась в двигавшийся по соседней, встречной полосе автобус.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалсянаписано в сообщении автоинспекции
В салоне автобуса находились пассажиры. Несколько из них получили телесные повреждения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Им оказывают помощь.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.