В Екатеринбурге столкнулись машина и автобус, погиб водитель легковушки

Водитель легковушки погиб в Екатеринбурге, врезавшись в автобус В Екатеринбурге столкнулись машина и автобус, погиб водитель легковушки

Москва23 окт Вести.В Екатеринбурге произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области.

Трагический инцидент произошел 23 октября. Предварительно, Skoda выехала за пределы своей полосы и врезалась в двигавшийся по соседней, встречной полосе автобус.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался написано в сообщении автоинспекции

В салоне автобуса находились пассажиры. Несколько из них получили телесные повреждения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Им оказывают помощь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.