Москва23 октВести.Доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Свердловской области, после аварии в Екатеринбурге затребовал глава СК Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Председателем Следственного комитета дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в городе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии водитель машины скончался от полученных травм, пострадали несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено уголовное дело.