Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварии с автобусом в Екатеринбурге

Глава СК РФ запросил доклад по делу о ДТП с автобусом в Екатеринбурге Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварии с автобусом в Екатеринбурге

Москва23 окт Вести.Доклад по уголовному делу об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров в Свердловской области, после аварии в Екатеринбурге затребовал глава СК Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем Следственного комитета дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в городе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии водитель машины скончался от полученных травм, пострадали несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено уголовное дело.