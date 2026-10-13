Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с двумя автобусами в Воронеже

Бастрыкин запросил доклад о ДТП с автобусами в Воронеже, где пострадал ребенок Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с двумя автобусами в Воронеже

Москва13 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления СК Селюкову отчитаться о том, как идет расследование ДТП с пострадавшим ребенком, и о том, что уже установлено. Об этом Следком РФ сообщил на платформе MAX.

Ранее в СМИ появилась информация, что 12 октября в Воронеже столкнулись два автобуса и легковушка. Пять пассажиров, в том числе 2-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. дал поручение руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Селюкову М. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Следственные органы СК России по Воронежской области расследуют дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.