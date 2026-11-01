Бастрыкин взял на контроль дело таксистки, сбившей ребенка в Ульяновске

Бастрыкин поручил доложить о деле таксистки, сбившей ребенка в Ульяновске Бастрыкин взял на контроль дело таксистки, сбившей ребенка в Ульяновске

Москва1 ноя Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах судебного рассмотрения уголовного дела, которое возбудили после ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка из Ульяновска. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Поводом стало сообщение в эфире федерального телеканала об аварии.

В августе текущего года местная жительница, управляя автомобилем службы такси в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка в пешеходной зоне сказано в сообщении

В публикации отмечается, что машина находилось в неисправном состоянии, но руководство компании-перевозчика не приняло должных мер к контролю за техническим состоянием машин автопарка.

Девочке потребовалась длительная реабилитация. Ее родители опасаются, что фигурантка избежит справедливого наказания.

Дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств направлено в суд для рассмотрения по существу.

Глава СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства доложить о результатах судебного рассмотрения дела, а также провести проверку по озвученным в эфире федерального телеканала доводам.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.