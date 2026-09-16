Наездом подростка без прав на женщину в Татарстане заинтересовался глава СК

Бастрыкин запросил доклад о наезде подростка без прав на женщину в Татарстане Наездом подростка без прав на женщину в Татарстане заинтересовался глава СК

Москва16 сен Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетнего в Татарстане, сообщает ведомство в MAX.

По предварительным данным, 15 сентября во дворе одного из домов в городе Набережные Челны не имеющий права управления транспортными средствами подросток сел за руль автомобиля знакомого, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая шла тротуару.

Главой ведомства дано поручение … представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации СК РФ

Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. СК РФ по Республике Татарстан возбудило в отношении 17-летнего подростка уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.