Москва15 сенВести.В Набережных Челнах подросток за рулем на полной скорости влетел в женщину-пешехода и переехал ее. Об этом сообщает Baza в MAX.
По данным канала, у автомобиля заклинили тормоза, и в итоге 17-летний водитель сбил 45-летнюю женщину.
Парень разогнал машину во дворе многоквартирного дома, после чего она протаранила женщину. Пострадавшая оказалась под колесами автоговорится в публикации
Виновник аварии рассказал, что взял автомобиль у друга, чтобы покататься. В итоге женщина оказалась в реанимации с многочисленными травмами.