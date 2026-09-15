В Набережных Челнах подросток на машине сбил женщину и переехал ее

Подросток на авто переехал женщину в Набережных Челнах В Набережных Челнах подросток на машине сбил женщину и переехал ее

Москва15 сен Вести.В Набережных Челнах подросток за рулем на полной скорости влетел в женщину-пешехода и переехал ее. Об этом сообщает Baza в MAX.

По данным канала, у автомобиля заклинили тормоза, и в итоге 17-летний водитель сбил 45-летнюю женщину.

Парень разогнал машину во дворе многоквартирного дома, после чего она протаранила женщину. Пострадавшая оказалась под колесами авто говорится в публикации

Виновник аварии рассказал, что взял автомобиль у друга, чтобы покататься. В итоге женщина оказалась в реанимации с многочисленными травмами.