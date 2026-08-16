Москва16 авг Вести.На Московском проезде города Чебоксар произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода. Водитель легковушки сбил женщину, сообщает МВД по Республике Чувашия.

Трагическое происшествие случилось в ночь на 16 августа. Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, на дороге действует скоростное ограничение в 40 км/ч.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП написано в канале ведомства в MAX

Водитель транспортного средства получил права менее двух месяцев назад. За это время он 10 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, еще дважды – за выезд на полосу общественного транспорта. Есть штраф и за выезд на встречную полосу.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.