Москва23 июнВести.В Махачкале автомобиль Hyundai Solaris выехал на тротуар и наехал на 53-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщает в своем Telegram-канале республиканское МВД.
ДТП произошло во второй половине дня 23 июня на Мраморной улице.
Установлено, что за рулем Hyundai Solaris находился 16-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. Его пассажиры, подростки 14 и 16 лет, пострадали. Они госпитализированы.
Обстоятельства происшествия уточняются.