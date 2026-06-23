В результате ДТП в Махачкале погибла женщина, пострадали двое подростков

В Махачкале погибла женщина-пешеход, на которую машина наехала на тротуаре В результате ДТП в Махачкале погибла женщина, пострадали двое подростков

Москва23 июн Вести.В Махачкале автомобиль Hyundai Solaris выехал на тротуар и наехал на 53-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщает в своем Telegram-канале республиканское МВД.

ДТП произошло во второй половине дня 23 июня на Мраморной улице.

Установлено, что за рулем Hyundai Solaris находился 16-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. Его пассажиры, подростки 14 и 16 лет, пострадали. Они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия уточняются.